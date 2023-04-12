Ekrem İmamoğlu’nun metro yalanı çöktü! 630 km vadetmişti: sadece 7 km yaptı! Bu rakamlar her şeyi anlatıyor

BUĞRA GÖKÇE İSE İMAMOĞLU'NU ÇÜRÜTEN BİR AÇIKLAMA YAPTI

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise İmamoğlu'nu çürüten bir açıklama yaparak, İBB'nin 46.2 kilometre metro hattı inşa ettiğini söyledi. Ancak ne İmamoğlu'nun ne de Gökçe'nin rakamları doğruydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İmamoğlu'nun büyük yalanını ortaya çıkardı.