Ekrem İmamoğlu’nun metro yalanı çöktü! 630 km vadetmişti: sadece 7 km yaptı! Bu rakamlar her şeyi anlatıyor

Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro hattının ihalesi 2017'de yapılmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçilmeden önce yüzde 5'i tamamlanmıştı. İBB'nin metro hattı inşaatında bir ilerleme kat etmemesi üzerine Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na inşaat devredildi.
İMAMOĞLU KENDİ EKİBİYLE ÇELİŞTİ
İBB ile yapılan protokol sonrası hattı devralan bakanlık metroyu tamamlayarak bu yıl hattın açılmasını sağladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın metro inşaatı açılışında İmamoğlu'nun İstanbul'a bir çivi bile çakmadığına yönelik açıklamasına yanıt veren İBB Başkanı, kendi ekibiyle çelişti.
ERDOĞAN'IN 0.86 KM, TOPBAŞ'IN DA 7.55 KM METRO İNŞA ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
İmamoğlu, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada sunduğu görsellerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi döneminde 0.86 km, Kadir Topbaş'ın ise 7.55 km metro inşa ettiğini iddia ederek kendi döneminde 13.27 kilometre inşa edildiğini öne sürdü.
BUĞRA GÖKÇE İSE İMAMOĞLU'NU ÇÜRÜTEN BİR AÇIKLAMA YAPTI
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise İmamoğlu'nu çürüten bir açıklama yaparak, İBB'nin 46.2 kilometre metro hattı inşa ettiğini söyledi. Ancak ne İmamoğlu'nun ne de Gökçe'nin rakamları doğruydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İmamoğlu'nun büyük yalanını ortaya çıkardı.
İMAMOĞLU SADECE 7.24 KİLOMETRELİK METRO İNŞAATI YAPTI
Bakanlık verilerine göre İmamoğlu sadece 7.24 kilometrelik metro inşaatı yapmıştı. Bakanlık ayrıca Erdoğan döneminde 12 km, Topbaş döneminde ise 142.88 km metro inşa edildiğini bildirdi.