Başkan Erdoğan gençlere seslendi! İşte Akkuyu NGS’nin 60 yıllık hikayesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Akkuyu NGS'nin 60 yıllık sürecini gençlere anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nükleer santralimizin en büyük faydasını inşallah sizler göreceksiniz. Siz bizim göz bebeğimizsiniz, umudumuzsunuz. Sizi seviyoruz, size güveniyoruz, sizi aydınlık yarınlarımızın mimarları olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar sizin için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Sevgili genç kardeşim, Dün ülkemizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne nükleer yakıtı getirdik. Böylece santralimiz nükleer tesis hüviyeti kazandı.