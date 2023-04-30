Bakan Nebati’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Maliye Bakanlığı’ gafına 14 Mayıs göndermesi: Emeklilik planlarınıza odaklanın

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu gaf üstüne gaf yapmayı sürdürüyor. Kılıçdaroğlu son olarak katıldığı bir canlı yayında da siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı yaptığını iddia etti.
Kılıçdaroğlu'nun ne Maliye alanında ne de başka bir alanda bakanlık yapmadığı bilinirken, sosyal medya alay konusu olan gafla ilgili Bakan Nebati de 14 Mayıs göndermesinde bulundu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! "Ben Maliye Bakanlığı yaparken..." | Video
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Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanlığı hayallerinizden sonra anlaşılan Maliye Bakanlığı rüyalarına yatmaya başlamışsınız Kılıçdaroğlu. Ancak SSK Genel Müdürlüğünüzden bu yana kırıklarla dolu karnenizi unutup hiç boşuna uğraşmayın. En iyisi siz 14 Mayıs sonrası muhalefetten emeklilik planlarınıza odaklanın." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı hayallerinizden sonra anlaşılan Maliye Bakanlığı rüyalarına yatmaya başlamışsınız Sn. @kilicdarogluk 🙂— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) April 30, 2023
Ancak SSK Genel Müdürlüğünüzden bu yana kırıklarla dolu karnenizi unutup hiç boşuna uğraşmayın. En iyisi siz 14 Mayıs sonrası muhalefetten emeklilik…
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN BU İLK GAFI DEĞİL
Malatya'da ittifak ortakları ile birlikte açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı demişti. Kılıçdaroğlu'nu, Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu düzeltti.
"CENNET KADINLARIN AYAKLARI ALTINDADIR"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon'a giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yaparken örnek vermek istediği hadisi unuttu.
Kılıçdaroğlu, "Gençleri korumazsanız, kadına yönelik şiddet konusunda sessiz kalırsanız, pazarlık masasına koyarsanız affetmez Bay Kemal. Hiç endişe etmeyin. Kadın başımızın üstündedir. Çünkü sevgili peygamberimiz, 'Cennet kadının ayakları altındadır' demiştir. Biz buna inanıyoruz."
Hadisin doğrusu ise, "Cennet annelerin ayakları altındadır." şeklinde.