Bakan Nebati’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Maliye Bakanlığı’ gafına 14 Mayıs göndermesi: Emeklilik planlarınıza odaklanın

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu gaf üstüne gaf yapmayı sürdürüyor. Kılıçdaroğlu son olarak katıldığı bir canlı yayında da siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı yaptığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun ne Maliye alanında ne de başka bir alanda bakanlık yapmadığı bilinirken, sosyal medya alay konusu olan gafla ilgili Bakan Nebati de 14 Mayıs göndermesinde bulundu

Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! "Ben Maliye Bakanlığı yaparken..." | Video

EN İYİSİ SİZ EMEKLİLİK PLANLARINIZA ODAKLANIN

Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanlığı hayallerinizden sonra anlaşılan Maliye Bakanlığı rüyalarına yatmaya başlamışsınız Kılıçdaroğlu. Ancak SSK Genel Müdürlüğünüzden bu yana kırıklarla dolu karnenizi unutup hiç boşuna uğraşmayın. En iyisi siz 14 Mayıs sonrası muhalefetten emeklilik planlarınıza odaklanın." ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN BU İLK GAFI DEĞİL

Malatya'da ittifak ortakları ile birlikte açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı demişti. Kılıçdaroğlu'nu, Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu düzeltti.