İYİ Parti'nin ve Meral Akşener'in izlediği ilkesiz siyaseti gözler önüne seren video sosyal medyada büyük ses getirdi. Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatıldığı gerekçesiyle masadan kalktığı ve daha sonra neden yeniden oturmak zorunda kaldığı süreci anlatan video, riyakar siyaset anlayışını ortaya koydu.
Meral Akşener'in siyasi riyakarlığını gözler önüne seren video: Sosyal medyada büyük ses getirdi! | VİDEOHABER
6'lı koalisyon Cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki görüşmesi sonrası aday çıkarmayacaklarını ilan eden HDP'nin de desteğiyle 7'li koalisyona dönüşen ittifaka terör örgütü PKK da peş peşe destek mesajları verdi.
Masadan kalkıp oyları düşünce sonra tekrar oturmak zorunda kalan Akşener'in HDP ile yürütülen birlikteliğe onay verdiği de gelişen süreçte gözler önüne serilmiş oldu.
İYİ PARTİ'DE BÜYÜK ÇÖKÜŞ!
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda partide yaşanan çöküşü nedenleri ile birlikte dile getirmişti. Çıray, anketlerde yüzde 17'leri gören İYİ Parti'nin oylarınının nasıl baraj altı seviyesine indiğini 8 maddede sıralamıştı.
Çıray'a göre İYİ Parti'deki büyük çöküşün nedenleri şu şekilde:
Çıray kendisine yöneltilen "Masaya dönüldükten önce ve sonra arasında yaptırdığınız anketlerde nasıl bir değişim var?" sorusuna "Çok düştük toparlayamıyoruz" yanıtını vermişti.