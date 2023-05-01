Meral Akşener’in siyasi riyakarlığını gözler önüne seren video: Sosyal medyada büyük ses getirdi!

İYİ PARTİ'DE BÜYÜK ÇÖKÜŞ!

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda partide yaşanan çöküşü nedenleri ile birlikte dile getirmişti. Çıray, anketlerde yüzde 17'leri gören İYİ Parti'nin oylarınının nasıl baraj altı seviyesine indiğini 8 maddede sıralamıştı.

Çıray'a göre İYİ Parti'deki büyük çöküşün nedenleri şu şekilde:

Afyon olayı

Merkez parti olup olmama konusunda zigzaglar

Ömer'in yolu

Lideri kadın olan bir partide "bacıya" küfür

Masa süreçlerinin yönetilememesi

Asla masadan kalkmam deyip kalkmak

Derin güven kaybı

Liste felâketi

Çıray kendisine yöneltilen "Masaya dönüldükten önce ve sonra arasında yaptırdığınız anketlerde nasıl bir değişim var?" sorusuna "Çok düştük toparlayamıyoruz" yanıtını vermişti.