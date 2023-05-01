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Giriş Tarihi: 1.5.2023 19:40 Son Güncelleme: 1.5.2023 19:43

Meral Akşener'in siyasi riyakarlığını gözler önüne seren video: Sosyal medyada büyük ses getirdi!

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine ilerlerken 7'li koalisyonun terör örgütü PKK ile yakın ilişkisini konuşuyor. Kandil'den, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na her geçen gün destek açıklamaları geliyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in söz konusu 'HDP' olunca izlediği ilkesiz siyaset ve kendi deyimiyle, 'Kumar Masası'ndaki 'Noter Görevi'ni vurgulayan bir video sosyal medyada büyük ses getirdi.

Meral Akşener’in siyasi riyakarlığını gözler önüne seren video: Sosyal medyada büyük ses getirdi!

İYİ Parti'nin ve Meral Akşener'in izlediği ilkesiz siyaseti gözler önüne seren video sosyal medyada büyük ses getirdi. Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatıldığı gerekçesiyle masadan kalktığı ve daha sonra neden yeniden oturmak zorunda kaldığı süreci anlatan video, riyakar siyaset anlayışını ortaya koydu.

Meral Akşener'in siyasi riyakarlığını gözler önüne seren video: Sosyal medyada büyük ses getirdi! | VİDEOHABER

6'lı koalisyon Cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki görüşmesi sonrası aday çıkarmayacaklarını ilan eden HDP'nin de desteğiyle 7'li koalisyona dönüşen ittifaka terör örgütü PKK da peş peşe destek mesajları verdi.

HDP İLE BİRLİKTELİĞE ONAY!

Muhalefet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı belirlemesi sürecinde Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na açıktan karşı çıktığı ve 'HDP ile asla yan yana olmam' türündeki açıklamaları hala hafızalarda yer alıyor.

Masadan kalkıp oyları düşünce sonra tekrar oturmak zorunda kalan Akşener'in HDP ile yürütülen birlikteliğe onay verdiği de gelişen süreçte gözler önüne serilmiş oldu.

İYİ PARTİ'DE BÜYÜK ÇÖKÜŞ!

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda partide yaşanan çöküşü nedenleri ile birlikte dile getirmişti. Çıray, anketlerde yüzde 17'leri gören İYİ Parti'nin oylarınının nasıl baraj altı seviyesine indiğini 8 maddede sıralamıştı.

Çıray'a göre İYİ Parti'deki büyük çöküşün nedenleri şu şekilde:

  • Afyon olayı
  • Merkez parti olup olmama konusunda zigzaglar
  • Ömer'in yolu
  • Lideri kadın olan bir partide "bacıya" küfür
  • Masa süreçlerinin yönetilememesi
  • Asla masadan kalkmam deyip kalkmak
  • Derin güven kaybı
  • Liste felâketi

Çıray kendisine yöneltilen "Masaya dönüldükten önce ve sonra arasında yaptırdığınız anketlerde nasıl bir değişim var?" sorusuna "Çok düştük toparlayamıyoruz" yanıtını vermişti.

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Meral Akşener'in siyasi riyakarlığını gözler önüne seren video: Sosyal medyada büyük ses getirdi!
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