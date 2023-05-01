Meral Akşener'in siyasi riyakarlığını gözler önüne seren video: Sosyal medyada büyük ses getirdi! | VİDEOHABER

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine ilerlerken 7'li koalisyonun terör örgütü PKK ile yakın ilişkisini konuşuyor. Kandil'den, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na her geçen gün destek açıklamaları geliyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in söz konusu 'HDP' olunca izlediği ilkesiz siyaset ve kendi deyimiyle, 'Kumar Masası'ndaki 'Noter Görevi'ni vurgulayan bir video sosyal medyada büyük ses getirdi.