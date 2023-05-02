Kemal Kılıçdaroğlu’ndan PKK iltisaklılara ’işe geri dönüş’ vaadi: CHP’li belediyelerde işçi kıyımına göz yummuştu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olma hayali adına HDP'ye taviz üstüne taviz vermeye devam ederken, Kandil'deki terör örgütü yöneticilerinden de peş peşe destek mesajları alıyor. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu odakla hangi kirli ve karanlık pazarlıkları yaptığı da kamuoyunda merak ediliyor.
PKK İLTİSAKI NEDENİYLE GÖREVLERİNDEN ALINAN KİŞİLERE 'GERİ DÖNÜŞ' VAADİ!
Van'daki skandallarla dolu mitinginde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediyeden atılan 306 işçi kardeşim var, onların tamamını görevlerine iade edeceğim tamamını. Nerede bir adaletsizlik varsa adaletsizlikle mücadele etmek benim boynumun borcudur." dedi.
Kılıçdaroğlu, kayyum tarafından terör örgütü PKK iltisakı nedeniyle belediyedeki görevlerinden alınan personelleri işe geri alacağını vadetti.
Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin ayaklar altına alındığını, seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları, söz veriyorum çözeceğim. Kayyum denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğiz." sözlerini de kullandı.
ÖNCE NAMUS SÖZÜ VERDİ: SONRA İŞÇİ KIYIMINA GÖZ YUMDU!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Söz veriyorum; 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinden sonra kazanacağımız belediyelerde hiç kimse işinden olmayacak" demiş ve ardından sadece CHP'li İBB'de 15 binden fazla kişinin işten çıkarılmasına göz yummuştu.