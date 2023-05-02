Kemal Kılıçdaroğlu’ndan PKK iltisaklılara ’işe geri dönüş’ vaadi: CHP’li belediyelerde işçi kıyımına göz yummuştu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olma hayali adına HDP'ye taviz üstüne taviz vermeye devam ederken, Kandil'deki terör örgütü yöneticilerinden de peş peşe destek mesajları alıyor. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu odakla hangi kirli ve karanlık pazarlıkları yaptığı da kamuoyunda merak ediliyor.