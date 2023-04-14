Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Savcı Selim Kiraz cinayetini övmüştü: Şüpheli İBB çalışanına 7 buçuk yıl hapis talebi
Giriş Tarihi: 14.4.2023 19:07 Son Güncelleme: 14.4.2023 19:13

SON DAKİKA | Savcı Selim Kiraz cinayetini övmüştü: Şüpheli İBB çalışanına 7 buçuk yıl hapis talebi

Son dakika haberi: Yaklaşık 8 sene önce makamında teröristler tarafından şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz’ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” şeklinde paylaşım yapan İBB çalışanı Ezgi Yıldız hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık şüpheli kadının söz konusu paylaşımda teröre özendirdiğini vurgulayarak terör propagandası yaptığı iddiasıyla 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını ve herhangi bir kamu kurumunda çalışmaktan yoksun bırakılmasını talep etti.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA | Savcı Selim Kiraz cinayetini övmüştü: Şüpheli İBB çalışanına 7 buçuk yıl hapis talebi

Son dakika haberi... CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Eda Ezgi Yıldız'ın terör örgütü DHKP-C'yi destekleyen paylaşımları ortaya çıkmış, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSYÖN A.Ş'de çalışıyor olarak gösterilen Ezgi Yıldız'ın sosyal medyada 8 yıl önce teröristler tarafından şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" yazdığı belirlenmişti. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli kadın, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmıştı.

KENDİ PAYLAŞIMI OLDUĞUNU KANUL ETTİ

Savcılık, şüpheli İBB çalışanı hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ezgi Yıldız'ın ifadesine yer verildi. Şüpheli kadının savunmasında soruşturmaya konu paylaşımları kendisinin yaptığını kabul ettiği aktarıldı. İddianamede şüphelinin yaptığı paylaşımların terör örgütüyle ilgili öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma ve benimsetme amacıyla yapıldığı vurgulandı.

SAVCILIKTAN "TERÖRE ÖZENDİRİCİLİĞİ" TESPİTİ

Aynı zamanda şüphelinin paylaşımlarının terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşrulaştırıcı nitelikte olduğunun altı çizilen iddianamede, bu yöntemleri överek teşvik edecek şekilde yapıldığı, bu nedenle şüphelinin eylemlerinin terör örgütü propagandası yapmak suçunu oluşturduğu kaydedildi.

İBB ÇALIŞANINA 7 BUÇUK YIL HAPİS TALEBİ

Savcılık, hazırladığı iddianamede şüpheli İBB çalışanı Ezgi Yıldız'ın "Terör örgütü propagandası yapak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca savcılık şüpheli kadının herhangi bir kamu kurumunda da görev icra etmekten yoksun bırakılmasını istedi.

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SON DAKİKA | Savcı Selim Kiraz cinayetini övmüştü: Şüpheli İBB çalışanına 7 buçuk yıl hapis talebi
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