Eski İBB çalışanı Ezgi Yıldız’ın yeni paylaşımları ortaya çıktı! Devleti teröristlikle suçladı...

Makam odasında Savcı Kiraz'ın teröristlerce şehit edildiği anın fotoğrafını "Adalet böyle sağlanır" ifadesiyle paylaşan ve tutuklanan eski İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız'ın yeni paylaşımları ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin Güneydoğu'da başlattıkları Hendek Olayları'nı sonlandırmak amacıyla aylarca nokta operasyonlarıyla ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'katliam' iftirasına da destek çıkan Yıldız'ın emniyet teşkilatını da karalayan paylaşımlar da bulunduğu saptandı. Yıldız'ın "Polis Teşkilatı, halkın güvenliği perdesi altından 'Halka zulüm örgütüdür" paylaşımıyla emniyet teşkilatını hedef aldığı belirlendi.