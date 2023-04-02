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Haberler Yaşam Eski İBB çalışanı Ezgi Yıldız'ın yeni paylaşımları ortaya çıktı! Devleti teröristlikle suçladı...
Giriş Tarihi: 02.04.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 09:48

Eski İBB çalışanı Ezgi Yıldız'ın yeni paylaşımları ortaya çıktı! Devleti teröristlikle suçladı...

Makam odasında Savcı Kiraz'ın teröristlerce şehit edildiği anın fotoğrafını "Adalet böyle sağlanır" ifadesiyle paylaşan ve tutuklanan eski İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız'ın yeni paylaşımları ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin Güneydoğu'da başlattıkları Hendek Olayları'nı sonlandırmak amacıyla aylarca nokta operasyonlarıyla ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'katliam' iftirasına da destek çıkan Yıldız'ın emniyet teşkilatını da karalayan paylaşımlar da bulunduğu saptandı. Yıldız'ın "Polis Teşkilatı, halkın güvenliği perdesi altından 'Halka zulüm örgütüdür" paylaşımıyla emniyet teşkilatını hedef aldığı belirlendi.

Halit TURAN
Eski İBB çalışanı Ezgi Yıldız’ın yeni paylaşımları ortaya çıktı! Devleti teröristlikle suçladı...

Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın adliyede DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından savcının makamında rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak, 'Adalet, Adalet sarayında böyle sağlanır' notunu düşen ve tutuklanan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız'la ilgili yürütülen soruşturmanın ayrıntılarına SABAH ulaştı.

Eski İBB çalışanı Ezgi Yıldız’ın yeni paylaşımları ortaya çıktı! Devleti teröristlikle suçladı...

PKK'lı teröristlerin Güneydoğu'da başlattıkları Hendek Olayları'nı sonlandırmak amacıyla aylarca nokta operasyonlarıyla ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'katliam' iftirasına da destek çıkan Yıldız'ın emniyet teşkilatını karalayan paylaşımları da ortaya çıktı. Yıldız'ın "Polis Teşkilatı, halkın güvenliği perdesi altından 'Halka zulüm örgütüdür" paylaşımıyla emniyet teşkilatını hedef aldığı saptandı. Yıldız'ın ayrıca devleti teröristlikle suçlayan paylaşımlarda da bulunduğu belirlendi.

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Eski İBB çalışanı Ezgi Yıldız’ın yeni paylaşımları ortaya çıktı! Devleti teröristlikle suçladı...

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi sonrasındaki paylaşım dışında polis teşkilatına halka zülüm örgütüdür gibi örgütsel paylaşımları da ortaya çıkan Yıldız paylaşımların yaptığı hesabın kendisine ait olduğunu söylediği sırada ifadeyi durdurup avukatıyla görüştüğü öğrenildi.

Eski İBB çalışanı Ezgi Yıldız’ın yeni paylaşımları ortaya çıktı! Devleti teröristlikle suçladı...

Daha sonra paylaşımları kendisinin yapmadığını öne süren İBB çalışanı, örgütsel paylaşımları hakkında konuşmayıp "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Proje Uzmanı olarak sıradan bir çalışanım. Üzerimden bir linç kampanyası yapıldığını düşünüyorum. Bu kampanya nedeniyle de ciddi anlamda mağdur edilen taraf durumundayım" diyerek bir kez daha pes dedirtti.

Eski İBB çalışanı Ezgi Yıldız’ın yeni paylaşımları ortaya çıktı! Devleti teröristlikle suçladı...

CHP Parti Meclisi üyesi ve İBB şirketi İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız hiç işe gitmeden 2019'dan beri İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne 'Uzman' kadrosundan sosyal yardım ve ikramiyeler hariç 15 bin lira maaşla işe alındı.

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