Eski İBB çalışanı Ezgi Yıldız’ın yeni paylaşımları ortaya çıktı! Devleti teröristlikle suçladı...

Daha sonra paylaşımları kendisinin yapmadığını öne süren İBB çalışanı, örgütsel paylaşımları hakkında konuşmayıp "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Proje Uzmanı olarak sıradan bir çalışanım. Üzerimden bir linç kampanyası yapıldığını düşünüyorum. Bu kampanya nedeniyle de ciddi anlamda mağdur edilen taraf durumundayım" diyerek bir kez daha pes dedirtti.