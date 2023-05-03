Haberler Gündem Haberleri İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan'a soğuk duş: Kendi seçim bölgesinde vatandaşlardan tepki
Giriş Tarihi: 3.5.2023 18:57 Son Güncelleme: 3.5.2023 19:12

İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan'a soğuk duş: Kendi seçim bölgesinde vatandaşlardan tepki

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Lütfü Türkkan, esnaf ziyareti yaptığı esnada vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfürü hatırlatan vatandaşlar "Yakışıyor mu bir delikanlıya küfür etmek, yanlış yoldasın" sözleri ile tepkilerini dile getirdi.

İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan’a soğuk duş: Kendi seçim bölgesinde vatandaşlardan tepki

İYİ Parti Kocaeli 1.sıra Milletvekili adayı Lütfü Türkkan, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında bazı vatandaşlar, şehit yakınına edilen küfür üzerinden Türkkan'a tepki gösterdi.

İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan'a soğuk duş: Kendi seçim bölgesinde vatandaşlardan tepki | Video

"YANLIŞ YOLDASIN LÜTFÜ"

"Terbiyesiz, vatan haini Lütfü, şehit ailelerine küfür eden Lütfü" sloganları atan vatandaşlar, "Yakışıyor mu bir delikanlıya küfür etmek. Yanlış yoldasın Lütfü" sözleri ile Türkkan'a tepkilerini dile getirdi. Türkkan ise vatandaşların tepkisine yanıt veremedi ve apar topar bölgeden uzaklaştı.

NE OLMUŞTU?

5 Kasım 2021 tarihinde Bingöl'de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Burası Kürdistan' skandalı nedeniyle vatandaşlardan tepki geldi. Bir vatandaş Akşener'e tepkisini dile getirirken İYİ Partili Lütfü Türkkan yeni bir skandala daha imza attı.

Önce boynuna sarıldı, sonra şehit yakınına küfretti! İYİ Partili Türkkan'dan skandal hareket | Video

Türkkan, vatandaşın boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Şehit yakını olduğunu belirten Bingöllü vatandaş o anlarda 'Türkkan bana bacını... diyerek küfür etti' dedi.

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İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan'a soğuk duş: Kendi seçim bölgesinde vatandaşlardan tepki
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