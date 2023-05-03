İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan'a soğuk duş: Kendi seçim bölgesinde vatandaşlardan tepki | Video
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Lütfü Türkkan, esnaf ziyareti yaptığı esnada vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfürü hatırlatan vatandaşlar "Yakışıyor mu bir delikanlıya küfür etmek, yanlış yoldasın" sözleri ile tepkilerini dile getirdi.
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