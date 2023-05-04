Babacan’a ‘kendine yazık ettin’ diyen esnaf SABAH’a konuştu: HDP ile kol kola olması bizi kahretti

"HDP İLE KOL KOLA OLMASI BİZİ KAHRETTİ"

SABAH, Babacan'ın ziyaret ettiği Ankara'nın sembol noktalarından bir tanesi olan Çıkrıkçılar Yokuşuna giderek tepki gösteren esnaf Mehmet Ali Durkut'u buldu. Durkut, neden tepki gösterdiğini SABAH'a anlattı. Ali Babacan'ın dedesinin Ankara Çıkrıkçılar Yokuşunun eski esnaflarından olduğunu söyleyen Durkut, "Ali Babacan bizim çarşımızdan yetişme. Buranın çocuğu. Kendisi devlet yönetiminde büyük görevlerde bulundu. Biz çarşı olarak gurur duyduk. Ama şu anda kalkıp da CHP, PKK ve HDP ile kol kola olması bizi kahretti" dedi.

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Kendilerinin vatansever, muhafazakar, hükümeti seven, hükümetin politikalarını benimseyen insanlar olduklarını aktaran Durkut, şöyle konuştu: "Babacan da çarşımızın yetiştirdiği biri olduğundan PKK'yla, HDP'yle, CHP'yle kol kola olması bizleri derinden yaraladı. Dün seçim dolayısıyla çarşı ziyaretine geldi. Çarşının başlangıcında bir iki vatandaş kendisini protesto etmişti. Bir süre sonra benim dükkanıma geldi. Ben de kendisine dedim ki, 'Çok yanlış yoldasınız. Hangi yolu takip ediyorsunuz? Siz nereden gelip nereye gidiyorsunuz.