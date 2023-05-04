Babacan’a ‘kendine yazık ettin’ diyen esnaf SABAH’a konuştu: HDP ile kol kola olması bizi kahretti

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala siyasiler şehir şehir, sokak sokak gezerek vatandaşın nabzını tutuyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, Ankara'da vatandaşın nabzını tutmak için sokaktaydı. Ancak Babacan, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Bir vatandaş Babacan'a, "Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu? Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz. Babacan kendine çok ama çok yazık ettin" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.
"HDP İLE KOL KOLA OLMASI BİZİ KAHRETTİ"
SABAH, Babacan'ın ziyaret ettiği Ankara'nın sembol noktalarından bir tanesi olan Çıkrıkçılar Yokuşuna giderek tepki gösteren esnaf Mehmet Ali Durkut'u buldu. Durkut, neden tepki gösterdiğini SABAH'a anlattı. Ali Babacan'ın dedesinin Ankara Çıkrıkçılar Yokuşunun eski esnaflarından olduğunu söyleyen Durkut, "Ali Babacan bizim çarşımızdan yetişme. Buranın çocuğu. Kendisi devlet yönetiminde büyük görevlerde bulundu. Biz çarşı olarak gurur duyduk. Ama şu anda kalkıp da CHP, PKK ve HDP ile kol kola olması bizi kahretti" dedi.
Ankaralı vatandaştan Babacan'a tepki: "Kendine çok yazık ettin" | Video
Kendilerinin vatansever, muhafazakar, hükümeti seven, hükümetin politikalarını benimseyen insanlar olduklarını aktaran Durkut, şöyle konuştu: "Babacan da çarşımızın yetiştirdiği biri olduğundan PKK'yla, HDP'yle, CHP'yle kol kola olması bizleri derinden yaraladı. Dün seçim dolayısıyla çarşı ziyaretine geldi. Çarşının başlangıcında bir iki vatandaş kendisini protesto etmişti. Bir süre sonra benim dükkanıma geldi. Ben de kendisine dedim ki, 'Çok yanlış yoldasınız. Hangi yolu takip ediyorsunuz? Siz nereden gelip nereye gidiyorsunuz.
Siz bu memleketin bakanlığını yapmış, ekonomisini yönetmiş insansınız. Bu hükümet size büyük görevler verdi. Fakat şu anda tamamen CHP'yle HDP'yle sizi yan yana görünce biz kahroluyoruz. Bunu size yakıştıramadım. Senin bu tavrından annen memnun mu? Baban memnun mu? Senin bu tavrından halan, teyzen, amcan, dayın memnun mu? Çok yazık ettin kendine, Ali Babacan kendini mahvetti, kendine yazık etti. Şu berrak güneşi bırakıp kendine çöplükte yer arıyorsun' dedim. Bana hiçbir şey demedi. Buradan ayrılıp 50-60 metre aşağıya indiğinde de tepki görmüş."
"Çarşıyı ziyaret eden isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuş olsaydı, tepki göstermezdim diyen Mehmet Ali Durkut, "Onun fikri belli zikri belli. Bu kardeş bizim içimizden çıkan bir kardeş olduğu için daha çok zorumuza gidiyor. Bugün Temel Karamollaoğlu'nu, bugün Ahmet Davutoğlu'nu bugün Ali Babacan'ı Kılıçdaroğlu'yla beraber yan yana dirsek dirseğe görünce ben muhafazakar bir vatandaş olarak üzülüyorum" ifadelerini kullandı.