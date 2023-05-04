Gabar’dan petrol fışkırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün Konya'daki toplu açılış töreninde verdiği Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı'nda yeni petrol rezervi bulunduğu müjdesinin yankıları sürerken, petrol keşfinin detayları da ortaya çıkıyor. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı verilen kuyuda çalışmalar devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) alınan bilgiye göre, Şehit Aybüke Yalçın Sahası'ndaki yeni keşfin, toplam "yerinde petrol rezerv" miktarının yaklaşık 1 milyar varil, üretilebilir rezervin ise yaklaşık 600 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.Türkiye'nin en kaliteli petrolünün keşfedildiği sahada üretilen petrol, dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacak. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip olan yeni petrol sahasının, geçen aralık ayında Gabar Dağı'nda keşfedilen ve 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip olan Şehit Esma Çevik Sahası'ndan 4 kat büyük olduğu ifade ediliyor. 41 API kalitesindeki yeni keşifle, petroldeki dışa bağımlılık oranının yüzde 90'dan yüzde 80'lere ineceği, dolayısıyla petrol ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağı belirtiliyor.MADEN ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, günlük petrol üretimi 1999'da yaklaşık 59 bin varil iken 2020'de 64 bin varile, 2021'de 69 bin varile ve 2022 sonu itibarıyla 80 bin varile ulaştı. Yeni keşifle birlikte Türkiye'nin günlük petrol üretiminin 180 bin varile çıkarılması hedefleniyor. Türkiye'deki 5 bin 532 kuyunun 3 bin 407'si TPAO'ya, 104'ü MTA'ya, 346'sı diğer yerli şirketlere, 1304'ü yabancı şirketlere, 371'i de yerli-yabancı ortaklı şirketlere ait. 2022 sonunda yapılan tespitlere göre, Türkiye'de toplam 8 milyar 304 milyon 261 bin 249 varil, diğer bir deyişle 1 milyar 205 milyon 926 bin 331 ton petrol rezervi bulunuyor. Bunun 239 milyon 659 bin tonu üretilebilir olarak değerlendiriliyor.