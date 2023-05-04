Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Giresun mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Giresun'da düzenlenen mitingde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Muhteşem katılım burada. Sizler sevilmeyeceksiniz de kimler sevilecek. Hele hele 14 Mayıs'ta giresun sandıkları gümbüg gümbür patlatacak bunu biliyorum. Geleceğimizin teminatı sevgili gençler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Giresun bugün de Kandil'in şakşakçılarına vatan topraklarını dar edecek. Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz. İnanıyorum ki Giresun bugün de şehitlerimizin, gazilerimizin, kahramanlarımızın emanetine sıkı sıkıya sahip çıkacak. Giresun yeni mandacıları hüsrana uğratarak emperyalistlerin heveslilerini kursağında bırakacak.

Bizim Giresun'a olan sevdamız, Türkiye'ye olan sevdamız da son nefese kadar sürecek. Yürekleri Karadeniz kadar engin olan Giresunlu kardeşlerimiz bizden başkasına meyil etmez. Giresun bizimle olduğu sürece her meselenin üstesinden geliriz. bunun için 14 Mayıs çok önemli. Sadece siz oy kullanmanız yeterli değil, en az bir komşunuzu, eşinizi dostunuzu sandığa götürerek bize ve Cumhur İttifakı'na oy vermeniz lazım.

Aksi halde nefes aldırmadığımız teröristler yeniden gelir bu ülkenin başına musallat olur, FETÖ'cü hainler yeniden çocuklarınızı ellerinizden alır. Zorlu bir mücadelenin ardındna ayaklarını ülkemizden kestiğimiz emperyalistler gelir bizi yeniden kendilerine bağımlı yaparlar.

Bunu nasıl yaparlar? Karadeniz gazının vanasını kapatırlar, Gabar'da bulduğumuz petrole beton dökerler. Şehirlrmizi yeniden kana ve atele boğarlar.

Bay Bay Kemal gelince Selo'yu çıkaracağız diyor. Ne yaptı dyor. Daha neyapacak. 51 tane Kürt kardeşimizi öldürdüler. Yasin Börü evdladımızı şehit ettiler. Bunun suçu me diyor. Daha ne olacak Bay Bay Kemal. Kandil'den selam geliyor Bay Bay Kemal'e... Bunların dini yok, ezanı yok, kitabı yok. Bunlar kitapsız. Benim Giresunlu kardeşlerim bunların önünü açmaz.

Bu oyunu 14 Mayıs'ta bozmaya var mıyız? Savunma sanayiideki işe yarar ürünlerimize el koyacaklarmış. Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'i hazmedebildiler mi? Şimdiden aynı yeri ABD'li şirketlere devretme sözü veriyorlarmış.

Yerli ve milli modeli yıkıp ülkemizi tekrar tefewcilerin at koşturduğu bir yer haline getirirler. İngiltere'den Londra'dan tefeciler bunlara 300 milyar dolar verecekmiş. İnanıyor musunuz?

Fındığı görse tanımazlar. Bol bol yalan söylüyolar. İnşallah 14 Mayıs'ta siz de bunlara fırsat vermeyeceksiniz."