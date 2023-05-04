Başkan Erdoğan: "Refah kaybını telafi ediyoruz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitingde konuşuyor. Başkan Erdoğan ayrıca, enflasyonun yüzde 43'e düştüğünü ve daha da düşeceğini belirterek "Çarşı pazardaki pahalılığı yine biz aşarız. Refah kaybını telafi ediyoruz." dedi.