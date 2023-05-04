Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Kandil'den Bay Bay Kemal'e selam geliyor" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne seçimlere terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin desteğini alarak giren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kandil'den selam geliyor Bay Bay Kemal'e... Kandil, Kılıçdaroğlu'na 'seninleyim' diyor! Bunların dini yok, ezanı yok, kitabı yok. Bunlar kitapsız." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, enflasyonun yüzde 43'e düştüğünü ve daha da düşeceğini belirterek "Çarşı pazardaki pahalılığı yine biz aşarız. Refah kaybını telafi ediyoruz." dedi.