Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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"SANDIKLARI PATLATMAYA YÜRÜYORUZ"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

14 Mayıs için sandıkları patlatmaya yürüyoruz. Milli mücadeleye öncülük eden Samsun Türkiye Yüzyılı'nın da sancaktarı olacaktır. Meydanların dili bunu söylüyor. Şu anda burada ne kadar insan var biliyor musunuz? Caddeler hariç 120 bin. Türkiye iradesine ve geleceğine sahip çıkıyor. Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkıyor.

Milletimizin tamamı bu ülke için kurduğumuz hayallere sahip çıkıyor. Cumhur İttifakı olarak oyunları boza boza hep beraber omuz omuza zafere koşuyoruz.

Samsun ile birlikte 81 vilayetmiz için çalışmayı sürdürüyoruz. Şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Biz bu millete efendi olamaya değil hizmetkar olmaya geldik. Son 21 yılda neyi başardıysak el birliği gönül birliğiyle başardık. Göreve geldiğimizde Samsun'dan Hopa'ya sahil yolunu kim yaptı? Bay bay Kemal senin böyle bir şeyin var mı? Bunların böyle bir hizmeti var mı?

80 yılda yapılamayan eserleri bu ülkeye 21 yılda birlikte kazandırdık. Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlelerini biz yaptık. Savunma sanayinin yüzde 80 olan dışa bağımlılığı yüzde 20'ye indirdik.

14 Mayıs'ta ülkemizin şahlanış dönemini yine birlikte başlatacağız. 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız.

İnşallah Türkiye'yi 14 Mayıs'ta çok daha ileriye beraber taşıyacağız. Samsun 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Samsun 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?

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