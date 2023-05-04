Başkan Erdoğan'dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar: "Bay Bay Kemal talimatı da Kandil'den alıyor" | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'ta Türkiye'nin şahlanış dönemini birlikte başlatacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek, 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız" ifadelerini kullandı. 7'li koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bay bay Kemal terörislerle yürüyor, talimatı Kandil'den alıyor" dedi.