Avcılar’a üst geçit kazası! Trafik durma noktasına geldi
25.11.2025 | 18:37
İstanbul'da haftanın ikinci iş günü trafik adeta felç oldu. Kent genelinde yoğunluk yüzde 89'a kadar yükseldi.
