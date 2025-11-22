Gemlik'de silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti | Video
22.11.2025 | 09:45
Bursa’nın Gemlik ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Şüphelinin kaçarken kendisine müdahale eden polis ekibine de ateş açtığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
