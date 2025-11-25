Avcılar’da meydana gelen kaza trafiği durma noktasına getirdi!
25.11.2025 | 18:55
İstanbul'da haftanın ikinci iş günü trafik adeta felç oldu. Kent genelinde yoğunluk yüzde 89'a kadar yükseldi. Avcılar'da, bir TIR, iş makinesi taşıdığı sırada üst geçide çarptı ve bu olay, bölgede ciddi bir trafik sıkışıklığına yol açtı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
Avcılar’da meydana gelen kaza trafiği durma noktasına getirdi! 25.11.2025 | 18:55
00:16
Avcılar’a üst geçit kazası! Trafik durma noktasına geldi 25.11.2025 | 18:37
01:20
Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı 25.11.2025 | 17:56
26:03
Başkan Erdoğan: "Kadına ve çocuğa yönelik şiddet insanlık suçudur" | Video 25.11.2025 | 15:13
00:34
02:30
34:18
01:36
04:14
Başkan Erdoğan'dan Filistin sözleri | Video 25.11.2025 | 09:40
09:48
TBMM Komisyon heyeti bugün İmralı'ya gitti 24.11.2025 | 20:30
21:11
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 24.11.2025 | 20:24
27:28
06:51
20:38
07:35
02:23
Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj | Video 24.11.2025 | 13:16
19:59
00:33
Emine Erdoğan'dan Güney Afrika ziyaretine ilişkin paylaşım | Video 24.11.2025 | 08:59
03:56
MKE TOLGA'dan tam isabet | Video 23.11.2025 | 16:44
35:57
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesinde "Özgür Filistin" sözleri | Video 23.11.2025 | 15:24