Avcılar’da meydana gelen kaza trafiği durma noktasına getirdi!

25.11.2025 | 18:55

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü trafik adeta felç oldu. Kent genelinde yoğunluk yüzde 89'a kadar yükseldi. Avcılar'da, bir TIR, iş makinesi taşıdığı sırada üst geçide çarptı ve bu olay, bölgede ciddi bir trafik sıkışıklığına yol açtı.