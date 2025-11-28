Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı yalnız bırakmadı! Karşılaşmayı tribünden takip etti

28.11.2025 | 01:13

A Milli Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Mücadelenin ardından soyunma odasını ziyaret eden Başkan Erdoğan, oyuncuları tebrik etti.