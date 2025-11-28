Video Yaşam Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı yalnız bırakmadı! Karşılaşmayı tribünden takip etti
Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı yalnız bırakmadı! Karşılaşmayı tribünden takip etti

Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı yalnız bırakmadı! Karşılaşmayı tribünden takip etti

28.11.2025 | 01:13

A Milli Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Mücadelenin ardından soyunma odasını ziyaret eden Başkan Erdoğan, oyuncuları tebrik etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı’nı yalnız bırakmadı! Karşılaşmayı tribünden takip etti 04:00
Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı yalnız bırakmadı! Karşılaşmayı tribünden takip etti 28.11.2025 | 01:13
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Gençliğe Hitabe’ sorusu! Bakın yarışmacı ne karar verdi! 04:19
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Gençliğe Hitabe’ sorusu! Bakın yarışmacı ne karar verdi! 27.11.2025 | 22:15
Esra Erol’da evlenme vaadiyle dolandırıldığını açıkladı! Canlı yayında gergin hesaplaşma! 02:23
Esra Erol’da evlenme vaadiyle dolandırıldığını açıkladı! Canlı yayında gergin hesaplaşma! 27.11.2025 | 21:44
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Elektrik kesintileri yaşandı! 01:10
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Elektrik kesintileri yaşandı! 27.11.2025 | 21:38
Diyarbakır’da lise öğrencisi genç kız sokak ortasında darp edildi... Görüntülerini paylaştılar! 00:06
Diyarbakır'da lise öğrencisi genç kız sokak ortasında darp edildi... Görüntülerini paylaştılar! 27.11.2025 | 15:43
İstanbul Gaziosmanpaşa’da öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi 05:00
İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi 27.11.2025 | 14:14
Mardin’de Kaya ailesinin gizemli ölümünde son dakika gelişmesi! 01:29
Mardin'de Kaya ailesinin gizemli ölümünde son dakika gelişmesi! 27.11.2025 | 13:55
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? 02:19
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? 27.11.2025 | 13:41
Bursa’da ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs alevlere teslim oldu 06:43
Bursa'da ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs alevlere teslim oldu 27.11.2025 | 11:43
Erzurum’da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü, 1 yaralı 05:16
Erzurum’da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü, 1 yaralı 27.11.2025 | 11:23
Beyoğlu’nda hafriyat kamyonu kaldırıma çıktı, demir dubayı yerinden sökerek dükkanın içine böyle fırlattı 00:26
Beyoğlu’nda hafriyat kamyonu kaldırıma çıktı, demir dubayı yerinden sökerek dükkanın içine böyle fırlattı 27.11.2025 | 11:13
Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler, zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi 02:43
Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler, zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi 27.11.2025 | 11:08
İstanbul Ataşehir’de trafik tartışmasında keserli saldırı 01:20
İstanbul Ataşehir'de trafik tartışmasında keserli saldırı 27.11.2025 | 11:03
İstanbul’da düzenlenen operasyonda 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi 01:03
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi 27.11.2025 | 10:48
İstanbul Güngören’de bıçaklanan lise öğrencisi; Bunu yapanlar okul arkadaşlarım 02:37
İstanbul Güngören'de bıçaklanan lise öğrencisi; Bunu yapanlar okul arkadaşlarım 27.11.2025 | 10:41
Mersin’de cinayet... Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini öldürdü! 01:58
Mersin'de cinayet... Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini öldürdü! 27.11.2025 | 10:30
Uludağ’da sucuk verdiği ayının saldırısına uğradı: O anlar kamerada 00:32
Uludağ’da sucuk verdiği ayının saldırısına uğradı: O anlar kamerada 27.11.2025 | 10:04
Hatay’da motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza kamerada 00:51
Hatay'da motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza kamerada 27.11.2025 | 09:36
Kafeye silahlı saldırıda 2 şüpheli tutuklandı: Olay anındaki panik kameralara yansıdı 01:00
Kafeye silahlı saldırıda 2 şüpheli tutuklandı: Olay anındaki panik kameralara yansıdı 27.11.2025 | 09:30
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı... 01:45
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı... 27.11.2025 | 09:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY