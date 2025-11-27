Diyarbakır'da lise öğrencisi genç kız sokak ortasında darp edildi... Görüntülerini paylaştılar!
27.11.2025 | 15:43
Diyarbakır'da lise öğrencisi G.A. (14), 2 kız tarafından sokakta saçlarından tutulup sürüklenerek darp edildi. O anlar, kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.
Olay, 22 Kasım'da Sur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; lise öğrencisi G.A., 2 yıl önce tartıştığı 2 kızla sokakta karşılaştı. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 2 şüpheli, G.A.'yı yerde sürükleyip, darp etti. Diğer yandan şüpheli kızların erkek arkadaşları, yaşananları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. G.A.'nın ailesinin şikayeti sonrası 2 şüpheli, gözaltına alındı. Görüntüleri çekip, paylaşan diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma sürüyor.
