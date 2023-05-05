Ali Babacan’dan büyük skandal! Pensilvanya ile ittifak dile geldi: Sayın FETÖ, Sayın Gülen

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı" sözleri ile 7'li koalisyona yeni bir tartışmaya yol açtı. İnce'nin bu sözleri koalisyonu karıştırırken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP tarafından fonlanan Halk Tv'de FETÖ iddialarıyla ilgili konuştu. Babacan konuşması sırasında teröristbaşı Fetullah Gülen'den bahsederken büyük bir skandala imza attı.
BABACAN'DAN SKANDAL SÖZLER!
Babacan, FETÖ iddialarının tamamının yalan olduğunu savurken "Sayın FETÖ'nün, pardon sayın İnce'nin iddiaları bugün mü aklına geliyor? Elindeki iddialar ne merak ediyorum. Sosyal medyada kendisiyle ilgili dolaşan videolar var." dedi.
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"SAYIN GÜLEN İLE İLGİLİ GÜZELLEMELER YAPTIĞI VİDEOLAR VAR"
Babacan teröristbaşı Gülen'den bahsederken bir kez daha "Sayın" diye hitap etti ve "İnce'nin Sayın Gülen ile ilgili güzellemeler yaptığı bir sürü videolar var. 17-25 Aralık'tan sonra da neler söylediği videolar var. İddiasını ispat edemeyene müfteri deniyor biliyorsunuz. Koysun ortaya bir şey" şeklinde konuştu.
KILIÇDAROĞLU FETÖ İLTİSAKLARI NEDENİYLE GÖREVDEN ALINAN KHK'LILARIN UMUDU OLDU
Sık sık cumhurbaşkanı seçildiği taktirde terör örgütü yandaşlığı nedeniyle cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi isimleri serbest bırakacağı ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye adeta çiçek uzatıyor. Demirtaş, Kavala ve Gezi olaylarının mimarlarını serbest bırakacağını tekrar tekrar dile getiren Kılıçdaroğlu, FETÖ ilişkileri nedeniyle görevden alınan KHK'lıların da görevlerine iade edileceğini söylemekten çekinmiyor.
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