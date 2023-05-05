BABACAN'DAN SKANDAL SÖZLER!

Babacan, FETÖ iddialarının tamamının yalan olduğunu savurken "Sayın FETÖ'nün, pardon sayın İnce'nin iddiaları bugün mü aklına geliyor? Elindeki iddialar ne merak ediyorum. Sosyal medyada kendisiyle ilgili dolaşan videolar var." dedi.

Ali Babacan'dan büyük skandal! Pensilvanya ile ittifak dile geldi: Sayın FETÖ, Sayın Gülen | Video

"SAYIN GÜLEN İLE İLGİLİ GÜZELLEMELER YAPTIĞI VİDEOLAR VAR"

Babacan teröristbaşı Gülen'den bahsederken bir kez daha "Sayın" diye hitap etti ve "İnce'nin Sayın Gülen ile ilgili güzellemeler yaptığı bir sürü videolar var. 17-25 Aralık'tan sonra da neler söylediği videolar var. İddiasını ispat edemeyene müfteri deniyor biliyorsunuz. Koysun ortaya bir şey" şeklinde konuştu.