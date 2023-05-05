Ali Babacan'dan büyük skandal! Pensilvanya ile ittifak dile geldi: Sayın FETÖ, Sayın Gülen | Video
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaşanan FETÖ polemiğine değindi. Babacan, İnce'yi eleştirirken 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 251 kahraman vatandaşın katili Fetullah Gülen'e 'Sayın' diye hitap etti.
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