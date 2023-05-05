Alman Der Spiegel’den Başkan Erdoğan ve İslam düşmanlığı: Kapaktaki ’Hilal’ detayı asıl amaçlarını ortaya çıkardı

Türkiye, son yılların en kritik seçimi olarak nitelendirilen 14 Mayıs seçimlerine doğru yaklaşırken tetikçi Batı medyası da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları nefreti kapaklarına taşıyor. İngiltere, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin önde gelen medya kuruluşları, seçimlere yön vermek isterken Kılıçdaroğlu'na desteklerini açık açık dile getiriyor.
ALMAN YEŞİLLER PARTİSİ'NDEN "ERDOĞAN'A OY VERMEYİN" ÇAĞRISI
Almanya'da yayın yapan, Der Spiegel dergisi, Alman Yeşiller Partisi'nin, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunduğunu duyurdu. Der Spiegel, Alman Yeşiller Partisi'nin yönetim kurulu toplantısının karar metnine dayandırdığı haberde, partinin Türkiye'deki seçimlerde Başkan Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunduğunu yazdı.
"DEĞİŞİM SÜRECİNİ DESTEKLEMEYE DAVET EDİYORUZ"
Buna göre, Alman Yeşiller Partisi'nin yönetim kurulu karar metninde şu ifadeler yer aldı:
"Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllarca süren otoriter yönetiminin ardından demokrasi ve hukukun üstünlüğüne geri dönmek için gerçek bir şans var. Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de oy kullanma hakkına sahip herkesi 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaya ve demokratik değişim sürecini desteklemeye davet ediyoruz."
Haberde, Yeşiller'in Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına karıştığı ve parti yönetiminin bütün Türkleri demokrasiyi güçlendirmek için oylarını kullanmaya çağırdığı vurgulandı.
Bunun yanı sıra Yeşiller Partisi de sosyal medya hesaplarından Der Spiegel'in haberini doğrulayan paylaşımlar yaptı.
ALMANYA GÖZLEMCİ GÖNDERECEK
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner de konuya ilişkin Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan bu seçimlerin, Türkiye'nin kesinlikle taahhüt ettiği uluslararası standartlara uygun olması çok önemlidir. Ayrıca Almanya'nın uluslararası seçim gözlem misyonları çerçevesinde de önemli bir katkı sunduğunu söyleyebilirim. AGİT misyonuna seçim gözlemcileri göndereceğiz." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE DÜŞMANI CEM ÖZDEMİR'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
Türkiye düşmanlığı ile bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı ve Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın kaybetmesini istediğini açıkça dile getirmişti. Türkiye düşmanı Özdemir, HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ifade etmişti.
'HİLAL'İ PARÇALANMIŞ OLARAK GÖSTERDİLER
Derginin kapağındaki 'Hilal' detayı ise Almanların asıl amaçlarını ortaya çıkarır nitelikte. İslam'ı simgeleyen Hilal sembolünün parçalanmış olarak gösterilmesi Alman Der Spiegel'in hedefinde İslam'ın da olduğunu gösterdi.
ERDOĞAN NEFRETİNİ KAPAKLARINA TAŞIDILAR
Öte yandan, Alman Der Spiegel dergisinin yarın basılı şekilde piyasaya çıkacak son sayısı da Türkiye'deki seçimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konu aldı. Dergi, Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği kapağında, "yenilmez" anlamına gelen "unbesiegbar" kelimesini kullandı ancak "un" ekini siliniyormuş gibi gösterdi. Kapakta "yenilmez"i "yenilmez değil" imasıyla gösteren Der Spiegel ayrıca, "Ayrılış mı yoksa kaos mu?", "Erdoğan kaybederse ne olur?" gibi ifadelere yer verdi.
"ONUN DÖNEMİNDE TÜRKLER REFAHA KAVUŞTU"
Der Spiegel, iç sayfalarda "sarsılmış" başlığını kullanırken, alt başlıkta da şu ifadelere yer verdi:
"Recep Tayyip Erdoğan 20 yılı aşkın bir süredir iktidarda. Onun döneminde Türkler refaha kavuştu ama aynı zamanda baskıya da maruz kaldı. Ama şimdi ebedi başkan gerçekten de görevden gidebilir. Hayal kırıklığına uğramış destekçilere, yoksullaşmış yeni yetmelere, genç seçmenlere ve Erdoğan'ın yerine geçebilecek adama doğru bir yolculuk."
DEMİRTAŞ'IN VE CAN DÜNDAR'IN AÇIKLAMALARINA YER VERİLDİ
Haberde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Muhalefet her zamankinden daha iyi hazırlandı. Erdoğan bu sefer kesin kaybedecek." ifadesine de yer verildi.
Bir başka bölümde ise FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nda görüntüleri yayınlayan ve yapılan yargılamada 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar'ın, "O gün gelirse" başlıklı makalesi yer aldı.
BATI MEDYASI ERDOĞAN DÜŞMANLIĞINDA BİRLEŞTİ
Bazı Batı medya kuruluşları, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de yürüttüğü siyasi ve ekonomik politikalardan duyduğu rahatsızlığı manşetlerine taşımaktan geri durmuyor. Daha önce de seçim arefesinde Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economoist gibi Fransız 'Le Point' ve 'Le'xpress' dergileri de Erdoğan nefretlerini kapaklarına yansıttı. Fransız Le Point dergisi Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını kapağını taşırken, Putin benzetmesinde bulundu. Derginin kapağında Başkan Erdoğan'dan 'İslamcı' olarak bahsedilirken "Putin gibi, İslamcı cumhurbaşkanı da imparatorluk hayalinin peşinden gidiyor. Seçim arifesinde dünya nefesini tutuyor." denildi.
ERDOĞAN NEFRETİNİ KAPAĞA TAŞIDILAR
Fransız Lexpress ise "Erdoğan ve kaos riski" başlıklı kapağında Türkiye'de yapılacak 14 Mayıs seçimlerine odaklandı. "Avrupa ile ilişkiler, Mülteciler ve Orta Doğu" konularını işlendiği kapakta "Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" başlığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan dergi, Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı anlaşmaları ve ikili ilişkileri de hedef aldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN BATI'YA GÖZ KIRPAN AÇIKLAMASINI PAYLAŞTILAR
Londra merkezli The Independent gazetesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun BBC'ye verdiği röpartajdan bir alıntı yaptı. Paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kremlin'le değil Batı'yla ilişkileri öncelik haline getireceğiz" açıklamasına yer verildi.
THE ECONOMİST OPERASYON PEŞİNDE
İngiliz The Economist dergisi meşhur kapağına Türkiye seçimlerini taşıdı. 2023'ün en önemli seçimi' başlığı taşıyan kapağında '2023'ün en önemli seçimleri, Erdoğan gitmeli, demokrasiyi kurtarın' gibi gazetecilik tarafsızlığından uzak cümlelere başvurdu. 2023'ün en önemli seçimi ifadelerinin kullanıldığı kapakta 'Oy verin, demokrasiyi kurtarın, Erdoğan gitmeli' mesajı dikkat çekti.
Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren dergi, "Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.