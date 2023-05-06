Alman Der Spiegel'den Başkan Erdoğan ve İslam düşmanlığı: “Hilal”i parçalanmış gösterdiler... | Video
Alman Der Spiegel dergisi, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, Türkiye'deki seçimlere yön verme çabasına girişti. Sözde tarafsız Batı medyasının tetikçi dergisi Der Spiegel, Alman Yeşiller Partisi'nin Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunduklarını yazdı. Dergi son sayısının kapağında Başkan Erdoğan'a duydukları nefreti aktarırken FETÖ'cü Can Dündar'ın kaleme aldığı makaleye de yer verdi. Derginin kapağında İslam'ı simgeleyen 'Hilal' sembolünün parçalanmış olarak gösterilmesi ise Almanların asıl amacını gözler önüne serdi.
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