Giriş Tarihi: 05.05.2023 10:41
Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
11:19
The Economist skandalında 2. perde: Erdoğan hazımsızlığını böyle dile getirdiler
The Economist, Le Point' ve 'Le'xpress' dün aynı anda tetikçiliğe soyundu. '2023'ün en önemli seçimi' olduğu sık sık vurgulanan haberlerde Erdoğan düşmanlığı kapaklara taşındı. 'Erdoğan gitmeli' başlığı ile okuyucularını ve Türk seçmeni yönlendirmeye çalışan The Economist, bir başka haberinde ise 'Erdoğan devrilebilir mi?' diye sordu. Bunun tüm dünyada yankılanacağı iddia edildi. The Washington Post da benzer bir habere imza attı.