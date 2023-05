The Economist skandalında 2. perde: Erdoğan hazımsızlığını böyle dile getirdiler

Batı medyası tarafsız gazeteciliği rafa kaldırdı. Açık açık Erdoğan düşmanlığı yapıyor. Dün İngiliz The Economist ile Fransız Le Point' ve 'Le'xpress' detrgilerinin kapaklarında bu durum net birt şekilde görüldü. The Economist bir başka haberinde daha Erdoğan karşıtlığı açık açık yazarken gerçekleri bu kez gizleyemedi... Haberde, NATO'nun kilit ve garip bir üyesi Erdoğan'ın devrilmesinin tüm dünyada yankılanacak ifadelerini kullanılırken The Washington Post'ta yer alnan bir haberde ise, Erdoğan'ın dış politikadaki başarısından duyulan rahatsızlık dile getirildi.