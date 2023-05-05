Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine kilitlendi. Terörle mücadelede kararlılığını sürdüren Cumhur İttifakı her açıklamasında terör örgütlerine aman verilmeyeceğini dile getirirken, 7'li koalisyon cephesi ise terör örgütüne kapalı kapılar ardında verdiği sözleri açık etmeye devam ediyor.
Özellikle; Cumhurbaşkanlığı hayali için HDP'ye ve Türkiye karşıtı terör örgütlerine göz kırpan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hangi karanlık pazarlıklara giriştiği ve ihanet sözlerini verdiği kamuoyunda merak ediliyor.
KILIÇDAROĞLU, HDP/KANDİL'E HANGİ SÖZLERİ VERDİ?
HDP'li isimler hemen hemen hergün 'Anayasa'yı değiştireğiz, Selahattin Demirtaş'a özgürlüğün kapısını açacağız, İmralı'daki tecriti kaldıracağız' türünden açıklamalarda bulunurken, Kılıçdaroğlu önderliğindeki koalisyon masasının bu mesajlara neden sessiz kaldığı da 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken daha da anlam kazanıyor.
HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na açık gözdağı: Sözlerini tutmazlarsa hesabını sorarız! | Video
'YANLIŞ YAPILIRSA HESABINI SORARIZ'
Son olarak; HDP'li Ahmet Türk Kılıçdaroğlu'na gözdağı niteliğinde bir mesaj açıklama yaptı. Ahmet Türk, "Bugün bir Millet İttifakı var. Kılıçdaroğlu'na partimiz destek vereceğini açıkladı, ama herkes şunu bilsin. Yarın iktidara geldiklerinde halkımıza yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız." dedi.