HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na açık gözdağı: Sözlerini tutmazlarsa hesabını sorarız!

'YANLIŞ YAPILIRSA HESABINI SORARIZ'

Son olarak; HDP'li Ahmet Türk Kılıçdaroğlu'na gözdağı niteliğinde bir mesaj açıklama yaptı. Ahmet Türk, "Bugün bir Millet İttifakı var. Kılıçdaroğlu'na partimiz destek vereceğini açıkladı, ama herkes şunu bilsin. Yarın iktidara geldiklerinde halkımıza yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız." dedi.