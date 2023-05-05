HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na açık gözdağı: Sözlerini tutmazlarsa hesabını sorarız! | Video
14 Mayıs seçimleri öncesi HDP ve Kandil ile yürüttüğü kirli-karanlık pazarlıkları tek tek ortaya saçılan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki koalisyon masasının, terör örgütüne hangi sözleri verdiği kamuoyunda merak edilirken, HDP ve PKK cephesinden sık sık 'Selo'ya, Öcalan'a ve terör yandaşlarına' özgürlük' çağrıları dile getiriliyor. HDP'li Ahmet Türk'ten de koalisyon masasına açık gözdağı geldi. HDP'li Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerine vurgu yaparak, 'Sözlerini tutmazlarsa hesabını sorarız' mesajı verdi.
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