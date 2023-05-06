Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar
Giriş Tarihi: 6.5.2023 18:57 Son Güncelleme: 6.5.2023 19:08

Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar

14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde CHP'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği miting Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona soğuk duş yaşattı. 7'li koalisyon tarafından Bursa, İzmir, Yalova ve Kocaeli gibi illerden bile İstanbul mitingi için otobüs kaldırılmıştı. Tüm bu çabalara rağmen Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel başkanları ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da konuşma gerçekleştireceği miting alanına vatandaşlar fazla ilgi göstermedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve 7’li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sadece bir hafta kaldı. Türk halkı önümüzdeki Pazar günü sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri için oyunu verecek.

HDP DESTEKLİ 7'Lİ KOALİSYONDAN İSTANBUL'DA MİTİNG

HDP destekli 7'li koalisyon ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün İstanbul'da bir miting gerçekleştiriyor. CHP, İYİ Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti tarafından da desteklenen miting Maltepe'de düzenleniyor. Miting alanında parti genel başkanları ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da konuşma yapıyor.

7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! VİDEOHABER

KILIÇDAROĞLU VE 7'Lİ KOALİSYON MALTEPE'Yİ DOLDURAMADI!

Öte yandan 7'li koalisyon İstanbul'da tam anlamıyla Maltepe şoku yaşadı. Miting alanına katılımın beklenilenin altında gerçekleştiği gözlendi. Üstelik CHP, Bursa, İzmir, Yalova ve Kocaeli gibi illerden de otobüslerle vatandaşları alana taşımasına rağmen miting alanı doldurulamadı.

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Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar
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