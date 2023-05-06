Kemal Kılıçdaroğlu ve 7’li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sadece bir hafta kaldı. Türk halkı önümüzdeki Pazar günü sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri için oyunu verecek.

HDP DESTEKLİ 7'Lİ KOALİSYONDAN İSTANBUL'DA MİTİNG

HDP destekli 7'li koalisyon ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün İstanbul'da bir miting gerçekleştiriyor. CHP, İYİ Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti tarafından da desteklenen miting Maltepe'de düzenleniyor. Miting alanında parti genel başkanları ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da konuşma yapıyor.

7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! VİDEOHABER

KILIÇDAROĞLU VE 7'Lİ KOALİSYON MALTEPE'Yİ DOLDURAMADI!

Öte yandan 7'li koalisyon İstanbul'da tam anlamıyla Maltepe şoku yaşadı. Miting alanına katılımın beklenilenin altında gerçekleştiği gözlendi. Üstelik CHP, Bursa, İzmir, Yalova ve Kocaeli gibi illerden de otobüslerle vatandaşları alana taşımasına rağmen miting alanı doldurulamadı.

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