7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! VİDEOHABER

14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde CHP'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği miting Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona soğuk duş yaşattı. 7'li koalisyon tarafından Bursa, İzmir, Yalova ve Kocaeli gibi illerden bile İstanbul mitingi için otobüs kaldırılmıştı. Tüm bu çabalara rağmen Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel başkanları ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da konuşma gerçekleştireceği miting alanına vatandaşlar fazla ilgi göstermedi.