Son dakika: Tarihi kalabalık, dev gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan yüzyılın mitinginde önemli mesajlar

Son dakika Büyük İstanbul mitingi haberleri: 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kala AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Büyük İstanbul Mitingi'ni gerçekleştiriyor.
39 ilçeden 7'den 70'e vatandaşlar miting alanına akın etti. Öte yandan gelen son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, miting alanına geldi. Erdoğan, tarihi kalabalığa ev sahipliği yapan Büyük İstanbul mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"1 MİLYON 700 BİN KATILIM VAR"
15 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Kim olduğunu biliyorsunuz. Dün Maltepe'deymişler. Resmi rakamı getirdiler bize 1 milyon 700 bin...
Sadece bir semtini bile sevmenin ömre bedel olduğu İstanbul'u doğumdan bu yana aşlkla sevdik. Buranın hizmetkarı olduk. İstanbul Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Kırım'dan Kerkük'e özbeöz kardeşlerimizin şehridir. Bütün dünya önümüze serilse, nerede yaşayacaksınız diye sorsalar vereceğimiz cevap her zaman sadece İstanbul'dur.
Aldığımız her nefesinde tarifsiz huzur bulduğumuz tek yer İstanbul'dur. Burası tarih boyunca insanlığın hep göz bebeği olarak kalmayı başarmıştır.
Burası, inancına, meşrebine hiçbir farklılığına bakmadan herkesi kucaklayıp bağrına basan şehir. İstanbul'un bu farklılığı zaten bizi bu şehre farklı bir şekilde hizmetkar olmaya sevk ediyor.
AK Parti mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan açıkladı: "1 milyon 700 bin kişi burada!" | Video
Bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum.
Atatürk Havalimanı bizim için sadece eskiden gelip geçtiğimiz, seyahatlarimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değil.
MUHALEFETE SERT TEPKİ
Bunların bu ülkede dikili taşı yok. Dikili ağacı yok. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı sandıkta verecektir. Kardeşlerim biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle beraber gezen Kılıçdaroğlu'na bu vatanı böldürtmeyeceğiz.
Atatürk Havalimanı'na şimdi de TEKNOFEST'i gömmek istiyorlar. İHA'ları, SİHA'ları AKINCI'ları bunlara gömdürmeyeceğiz. Savunma Sanayiimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız.
Millli iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz destanından rahatsızlık duyanlar buradan her geçtiklerinde aynı hezimeti tekrar yaşıyor. Niye mitingini burada yapamadı? Maltepe'de yaptı. Neden? Çünkü bu iş farklı bir şey. İnşallah onların bu kabuslarını da hiç bitirmeyeceğiz.
"BU ÜLKENİN ÜZERİNDE KARANLIK HESAPLAR YAPANLARIN YÜZÜ DÜŞSÜN"
Biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük. Bugün de milletimizle yol yürüyoruz. Eğer siz tamam derseniz bu iş bitmiştir. Tamam mı?
Bay Kemal boş sözü reis son sözü söyler diyor. İşte benim milletim böyle. Zeka fışkırıyor her yerden. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle beraber kuracağız.
Avrupa'nın gazeteleri şimdi burayı izliyor. İşte cevabı siz vereceksiniz. Bu ülkenin üzerinde karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün.
Dün Kayseri'deydik. 135 bin kişi vardı. Mersin'de 80 bin kişi vardı. Heyecan muhteşemdi, hepsi kararı vermişti. Caddelerdeki meydanlardaki bu tablo bize 21 yıldır hizmet verdiğimiz milletimizle aramızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bir önceki gün Erzurum'daydık. Dadaşlar otobüsümüzün önün ükesti, yürütmüyorlardı. Alanda 130 bin kişi vardı. Dadaş bu Dadaş. Onlarla beraber alana yürüdük.
Tabii bugün İstanbul hepsinden bir başka güzel. İstanbul bugün kendine yakışanı, kendi evladını, ona hizmetkar olanı çok iyi tanıdığı için biliyor.
"SİZİN GEÇMİŞİNİZ BOZUK"
İstanbul'u bu kardeşiniz kurtardı mı? İstanbul'u susuzluktan, çöp dağlarından kurtrardık mı? Ümraniye'de çöp dağları patladı. 39 kardeşimiz öldü. Ey Bay Bay Kemal sen bunların hesabını nasıl vereceksin? Sizin geçmişiniz bozuk. Biz orayı spor tesisleriyle donattık. Niye? Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Şimdi oralar spor tesisleriyle donatıldı. İstanubl'u doğal gazı 50 bin eve girmişti biz 1 milyon 250 bin eve çıkardık. Bizim farkımız bu.
Türkiye'nin her kazanımından rahatsızlık duydular. Bunu açıkça söylemekten çekinmediler. Ne diyorlar? 'Bu hükümet dünyanın en doğru şeyini de yapsa biz yine karşı çıkacağız.' O yüzden biz sözümüzü milletimize söylüyoruz."
"TÜRKİYE SANA EMANET", "TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN DOĞRU ZAMAN DOĞRU ADAM"
Türkiye haritası sahne konseptiyle hazırlanan platformda, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının yanı sıra "Türkiye sana emanet" ve "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" yazısı, yerli ve milli otomobil, gemi, tren, uçak ve hizmetlerinden bazılarının görselleri ile dev ekranlar bulunuyor.
MİTİNG ALANI ÇOK DAHA GELİŞMİŞ TEKNİK ALTYAPI İLE HAZIRLANDI
Özellikleriyle dünyadaki muadillerinden çok daha gelişmiş teknik altyapı ile hazırlanan miting alanı, 40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat izleyebileceği şekilde tasarlandı.
Teknik sistemin sorunsuz çalışması için 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanıldı.
YENİKAPI VE MALTEPE ETKİNLİK ALANLARINDAN DAHA BÜYÜK
Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle tarihin en kalabalık mitinglerinden birine ev sahipliği yapması beklenen Atatürk Havalimanı'na saat 11.00 itibarıyla vatandaşlar, 15 farklı noktadan giriş yapmaya başladı.
Sahneden seslendirilen şarkılara eşlik ederek eğlenen kimi vatandaşların da pankart ve döviz açtıkları görüldü. Alanın birçok noktasına su bırakılırken, mobil büfelerden vatandaşlara ikramlar yapılıyor.
12 BİN 600 PERSONEL GÖREV ALIYOR
Millet Bahçesi ve çevresinde 12 bin 600 personel görev alırken, araçlarıyla alana gelecek vatandaşlar için 15 ayrı noktada otopark hizmeti veriliyor. Sağlık ekipleri ile ambulanslar da alanda hazır bekliyor.
Alana, vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kuruldu, engelli dostu teknik imkanlar planlandı.