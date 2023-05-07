Son dakika: Tarihi kalabalık, dev gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan yüzyılın mitinginde önemli mesajlar

39 ilçeden 7'den 70'e vatandaşlar miting alanına akın etti. Öte yandan gelen son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, miting alanına geldi. Erdoğan, tarihi kalabalığa ev sahipliği yapan Büyük İstanbul mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"1 MİLYON 700 BİN KATILIM VAR"

15 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Kim olduğunu biliyorsunuz. Dün Maltepe'deymişler. Resmi rakamı getirdiler bize 1 milyon 700 bin...

Sadece bir semtini bile sevmenin ömre bedel olduğu İstanbul'u doğumdan bu yana aşlkla sevdik. Buranın hizmetkarı olduk. İstanbul Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Kırım'dan Kerkük'e özbeöz kardeşlerimizin şehridir. Bütün dünya önümüze serilse, nerede yaşayacaksınız diye sorsalar vereceğimiz cevap her zaman sadece İstanbul'dur.

Aldığımız her nefesinde tarifsiz huzur bulduğumuz tek yer İstanbul'dur. Burası tarih boyunca insanlığın hep göz bebeği olarak kalmayı başarmıştır.

Burası, inancına, meşrebine hiçbir farklılığına bakmadan herkesi kucaklayıp bağrına basan şehir. İstanbul'un bu farklılığı zaten bizi bu şehre farklı bir şekilde hizmetkar olmaya sevk ediyor.

AK Parti mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan açıkladı: "1 milyon 700 bin kişi burada!" | Video