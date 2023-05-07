Son dakika: İstanbul'da yüzyılın mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul mesajında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Tarihi mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun dün Maltepe'de düzenlediği mitinge atıfta bulunarak, "Dün Maltepe'deymişler. 15 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz.Kim olduğunu biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.