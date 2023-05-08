14 Mayıs Genel Seçimleri için artık sadece sayılı günler kaldı. Türk halkı Pazar günü sandık başına gidecek. Milletvekili ve cumhurbaşkanı adayları için oy kullanacak.
KILIÇDAROĞLU MİTİNGİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER!
Öte yandan HDP'nin desteğini arkasına alan 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim mitinglerine devam ederken bugün Adana'daydı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı Adana'daki mitingde dikkat çeken manzaralar da ortaya çıktı.
HDP'LİLER CHP MİTİNGLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Alanda terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'lilerin yoğunluğu göze çarptı. HDP'lilere ait bayraklar alanın her yerindeydi.
HDP bayraklı CHP mitinginde Mansur Yavaş'tan 'mevsimlik milliyetçilik' | Video
YAVAŞ'TAN HDP BAYRAKLARI ALTINDA 'MİLLİYETÇİLİK' ŞOVU!
İşte bu manzarada konuşma gerçekleştiren Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nı 'milliyetçilik' üzerinden hedef almayı da ihmal etmedi. HDP bayraklarına karşı konuşan Yavaş, Cumhur İttifakı'nı işaret ederek "Bazen milliyetçilik taslıyorlar bazen muhafazakarlık. Muhafazakarlıkları da milliyetçilikleri de mevsimlik." iddiasında bulundu.