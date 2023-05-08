Haberler Gündem Haberleri HDP bayraklı CHP mitinginde Mansur Yavaş'tan 'mevsimlik milliyetçilik'
Giriş Tarihi: 8.5.2023 20:23 Son Güncelleme: 8.5.2023 20:34

HDP bayraklı CHP mitinginde Mansur Yavaş'tan 'mevsimlik milliyetçilik'

HDP destekli 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaorğlu Adana'da miting düzenledi. ABB Başkanı bu mitingde HDP bayrakları altında konuşma yaptı. Üstelik Yavaş konuşmasında Cumhur İttifakı'nı hedef alarak "Bazen milliyetçilik taslıyorlar bazen muhafazakarlık. Bunlar mevsimlik milliyetçi" ifadelerini kullandı.

HDP bayraklı CHP mitinginde Mansur Yavaş’tan ’mevsimlik milliyetçilik’

14 Mayıs Genel Seçimleri için artık sadece sayılı günler kaldı. Türk halkı Pazar günü sandık başına gidecek. Milletvekili ve cumhurbaşkanı adayları için oy kullanacak.

KILIÇDAROĞLU MİTİNGİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER!

Öte yandan HDP'nin desteğini arkasına alan 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim mitinglerine devam ederken bugün Adana'daydı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı Adana'daki mitingde dikkat çeken manzaralar da ortaya çıktı.

HDP'LİLER CHP MİTİNGLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Alanda terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'lilerin yoğunluğu göze çarptı. HDP'lilere ait bayraklar alanın her yerindeydi.

HDP bayraklı CHP mitinginde Mansur Yavaş'tan 'mevsimlik milliyetçilik' | Video

YAVAŞ'TAN HDP BAYRAKLARI ALTINDA 'MİLLİYETÇİLİK' ŞOVU!

İşte bu manzarada konuşma gerçekleştiren Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nı 'milliyetçilik' üzerinden hedef almayı da ihmal etmedi. HDP bayraklarına karşı konuşan Yavaş, Cumhur İttifakı'nı işaret ederek "Bazen milliyetçilik taslıyorlar bazen muhafazakarlık. Muhafazakarlıkları da milliyetçilikleri de mevsimlik." iddiasında bulundu.

'MEVSİMLİK MİLLİYETÇİ' MANSUR!

Yavaş'ın HDP bayrakları arasındaki bu sözleri ise sosyal medyada "Mevsimlik milliyetçi Mansur", "Bu nasıl milliyetçilik?" tepkileriyle gündem oldu.

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HDP bayraklı CHP mitinginde Mansur Yavaş'tan 'mevsimlik milliyetçilik'
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