HDP'LİLER CHP MİTİNGLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Alanda terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'lilerin yoğunluğu göze çarptı. HDP'lilere ait bayraklar alanın her yerindeydi.

HDP bayraklı CHP mitinginde Mansur Yavaş'tan 'mevsimlik milliyetçilik' | Video

YAVAŞ'TAN HDP BAYRAKLARI ALTINDA 'MİLLİYETÇİLİK' ŞOVU!

İşte bu manzarada konuşma gerçekleştiren Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nı 'milliyetçilik' üzerinden hedef almayı da ihmal etmedi. HDP bayraklarına karşı konuşan Yavaş, Cumhur İttifakı'nı işaret ederek "Bazen milliyetçilik taslıyorlar bazen muhafazakarlık. Muhafazakarlıkları da milliyetçilikleri de mevsimlik." iddiasında bulundu.