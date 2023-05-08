HDP bayraklı CHP mitinginde Mansur Yavaş'tan 'mevsimlik milliyetçilik' | Video
HDP destekli 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaorğlu Adana'da miting düzenledi. ABB Başkanı bu mitingde HDP bayrakları altında konuşma yaptı. Üstelik Yavaş konuşmasında Cumhur İttifakı'nı hedef alarak "Bazen milliyetçilik taslıyorlar bazen muhafazakarlık. Bunlar mevsimlik milliyetçi" ifadelerini kullandı.
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