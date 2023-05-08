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Haberler Galeri SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler: Teröristbaşı Öcalan'ı da serbest mi bırakacak?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 18:37 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 18:40

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler: Teröristbaşı Öcalan'ı da serbest mi bırakacak?

SON DAKİKA: 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala, terör örgütü PKK yöneticilerinden peş peşe destek mesajları alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Batı'ya da sözler vermeyi sürdürüyor. The Economist'e "Siz ne derseniz o" sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Alman basınına konuştu. Türkiye'yi şikayet eden Kılıçdaroğlu, "AB'nin tüm istediklerini yerine getireceğiz" dedi. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için 'Özgürlük' vaatlerini her fırsatta dile getiren Kılıçdaroğlu, AİHM'in kararlarına atıfta bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından AİHM'in teröristbaşı 'Öcalan' kararı akıllara geldi...

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Alman basınına skandal sözler: Teröristbaşı Öcalan’ı da serbest mi bırakacak?

Son dakika haberi: Türkiye seçimleri dünyanın yakın markajında... ABD ve Batı medyası tarafsızlığı rafa kaldırıp açık açık Erdoğan düşmanlığını kapaklarına taşırken Batı'ya biat etme sözü veren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Batı'ya Türkiye'yi şikayet ediyor.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Alman basınına skandal sözler: Teröristbaşı Öcalan’ı da serbest mi bırakacak?

Alman Tagesthemen'e konuşan Kılıçdaroğlu, farklı Türkiye planlarından, Suriye politikasından bahsetti. Kendisini Almanya'nın yeni Şansölyesi Olaf Scholz'e benzetti.

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SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Alman basınına skandal sözler: Teröristbaşı Öcalan’ı da serbest mi bırakacak?

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Son 20 yılda demokrasinin kan kaybettiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, demokrasiyi geri getirmek için önce parlamenter sisteme geçişin sağlanacağını söyledi.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Alman basınına skandal sözler: Teröristbaşı Öcalan’ı da serbest mi bırakacak?

'ANAYASAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Anayasayı değiştireceğini, siyasi ahlak yasası çıkaracağını belirten Kılıçdaroğlu, halletmesi gereken çok şey olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin yeni fasıl açmasını beklemeden AB'nin tüm demokratik standartlarını tam olarak uygulayacağını söyledi.

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için Özgürlük sözünü yineleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin hukuk sistemini Almanlara şikayet etti. AİHM'nin bu konuda kararını verdiğini, iki ismin salıverilmeleri gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "21. yüzyıl Türkiye'sinde kimse fikrini söylediği için hapse atılmamalıdır. İfade özgürlüğünün hapisle cezalandırıldığı bir Türkiye'yi kategorik olarak reddediyoruz." dedi.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Alman basınına skandal sözler: Teröristbaşı Öcalan’ı da serbest mi bırakacak?

Kılıçdaroğlu ayrıca 'Almanya Başbakanı Olaf Scholz gibi olmak onurdur' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, muhalefet bloğun AB tarafından öngörülen tüm demokratik standartların getirilmesi için mücadele etmek üzere bir araya geldiğini söyledi.

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