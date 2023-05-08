Giriş Tarihi: 08.05.2023 18:37
Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
18:40
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman basınına skandal sözler: Teröristbaşı Öcalan'ı da serbest mi bırakacak?
SON DAKİKA: 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala, terör örgütü PKK yöneticilerinden peş peşe destek mesajları alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Batı'ya da sözler vermeyi sürdürüyor. The Economist'e "Siz ne derseniz o" sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Alman basınına konuştu. Türkiye'yi şikayet eden Kılıçdaroğlu, "AB'nin tüm istediklerini yerine getireceğiz" dedi. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için 'Özgürlük' vaatlerini her fırsatta dile getiren Kılıçdaroğlu, AİHM'in kararlarına atıfta bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından AİHM'in teröristbaşı 'Öcalan' kararı akıllara geldi...