HDP’li isim kirli ajandayı açık etti: Belediyeler üzerinden ’Kürdistan’ planı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Kayyum’ları kaldıracağız’ vaadinin nedeni bu mu?

Çiftyürek şu ifadeleri kullandı:

"KÜRDİSTAN'A ÖZGÜRLÜK"

"Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı çok önemli bir ittifak. 9 siyasi parti ve örgüt bu ittifakta yer alıyoruz. Geç de olsa bu ittifakla halkımıza müjdeli bir haber vermiş olduk. Deklarasyonumuzda 5 önemli madde yer alıyor. Birincisi; Kürdistan'a statü istiyoruz. Güney'de resmi bir statü var. Rojava'da bir statü var. Kuzey statüsüz kalamaz. Sloganımız 'Türkiye'ye demokrasi, Kürdistan'a özgürlük"

'BELEDİYELER ÜZERİNDEN...'

Çiftyürek, "Belirtiğimiz statü kavramının içerisini şu aşamada tek tek dolduramayız, nasıl olacağını belirleyemeyiz, herhangi bir isim veremeyiz. Ancak coğrafik bir statü olmalıdır. Bu statü Güney modeli mi Rojava modele mi olur? Belediyeler üzerinden mi olur? Şimdiden belirlememiz veya isimlendirmemiz mümkün değil." sözleriyle kirli ajandalarını açık etti.