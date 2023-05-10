Şehit ağabeyinden HDP ile görüşen CHP’ye tepki: ‘Bunların kuyruklarını FETÖ ve PKK tutuyor’





Neler vaat ettiler ki ve karşılığında neler aldılar ki adında 'Millet' olan ama millet adına bir şey yapamayanların sesi bile çıkmıyor. Biz şehit aileleri olarak bunlardan rahatsızız. Bunlara o bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Bu fırsatı verirsek ülkeyi PKK ile pay etmeye kalkarlar. Ülkemizi bunlara böldürtmeyiz. Bu memleketin toprakları şehitlerimizin kanı ile sulandı ve sulanıyor" dedi.