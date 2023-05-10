Şehit ağabeyinden HDP ile görüşen CHP’ye tepki: ‘Bunların kuyruklarını FETÖ ve PKK tutuyor’

Şehit Jandarma Er Şaban Ertaştan (22) Şırnak'ın Beytüşşebap terhisine 3 gün kala, Beytüşşebab'da düzenlenen operasyon sırasında, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. Kuzey Irak'a götürülerek, bir mağarada şehit edildiği ise, künyesinin bir ay sonra yakalanan bir PKK'lı teröristin üzerinden çıkmasıyla anlaşıldı.
Naaşı Kuzey Irak'ta olduğu için temsili mezar yapılan Ertaştan'ın eşyaları ailesine gönderildi. Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan ağabey Yılmaz Ertaştan, 14 Mayıs seçimleri öncesi HDP ile işbirliğinde bulunan CHP'ye sert tepki gösterdi. Ertaştan, "Bizim HDP ile kol kola yürüyenlerle işimiz yok.
'BUNLARIN KUYRUKLARI DIŞARDA'
CHP'nin FETÖ ile kol kola olduğunu belirten Ertaştan, "Talimatlarını dışardan alıyorlar. FETÖ ile kol kolalar. Kuyrukları dışarda bunların. PKK ne derse FETÖ haini ne derse onu yapıyorlar, yapacaklarda. Kapalı kapılar ardından kim bilir neler vaat ettiler. Neler vaat ettiler ki dağdaki teröristler özerklik laflarını böyle kolay bir şekilde dillerine alabiliyorlar.
Neler vaat ettiler ki ve karşılığında neler aldılar ki adında 'Millet' olan ama millet adına bir şey yapamayanların sesi bile çıkmıyor. Biz şehit aileleri olarak bunlardan rahatsızız. Bunlara o bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Bu fırsatı verirsek ülkeyi PKK ile pay etmeye kalkarlar. Ülkemizi bunlara böldürtmeyiz. Bu memleketin toprakları şehitlerimizin kanı ile sulandı ve sulanıyor" dedi.
'PKK'YA BOYUN EĞİYORLAR, ÇOK YAZIK'
Seçimde oy alabilmek için PKK'ya boyun eğildiğini de ifade eden Yılmaz Ertaştan, "Bir de kalkmışlar yüz yıllık düzeni yıkacağız diyorlar. Alenen Cumhuriyeti yıkmaya çalışıyorlar. Atatürk'ün partisiyiz diyen CHP ve onun genel başkanının çıtı çıkmıyor.
Masanın altından üstüne çıkan PKK'ya o kadar boyunlarını bükmüşler ki 6'lı masadan çık yok. Teröristlere selam yolluyorlar. Dağdakilerde Kılıçdaroğlu'na selam yolluyor.
Biz hepsine en güzel selamı 14 Mayıs'ta yollayacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. 6'lı da olsalar 16'lı da olsalar yanları da Apo'yu da olsalar bu saatten sonra nafile. Bunlardan hiçbir şey olmaz. 14 Mayıs'tan sonra bize bahar onlara kış gelecek" ifadelerini kullandı.