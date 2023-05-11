CHP’den persone ’oy’ tehdidi: ’Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermezseniz işten çıkarılırsınız’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldığı AHaber canlı yayınında CHP'nin son dönemdeki mahalle baskısı ve şantaj siyasetiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Çavuşoğlu, CHP'li Antalya Belediyesi'nin personele oy kullanma işlemi için 'Seçim günü fotoğrafını çekeceksiniz bize göndereceksiniz' dediğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu CHP'nin zulüm siyasetini gözler önüne serdi: Seçim günü çekip bize göndereceksiniz!

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Bizim hiçbir zaman mahalle baskımız olmadı. Bu mahalle baskısı aslında 20 yıldır var. Ben bazı arkadaşlarıma söylüyorum. Bizi eleştiriyorlar, peki diyorum doğru yaptığımız bir şey yok mu diyorum var diyorlar. Kendi yakınlarınız arasında 'Bu da fena değil diyebilir misiniz' diyorum. 'Kesinlik diyemeyiz linç ediliriz. Kimse de bizimle konuşmaz' diyorlar. Eskiden vardı, bu seçim ortamında daha da hırçınlaştırlar. Kaybedeceklerini anlayınca hırçınlaşıyorlar. Mesela ben Kadıköy'deydim, buraya kadar düştünüz mü diyolar, sadece kendilerinin yaşaması gereken bir bölge olarak görüyorlar. Gerçekten gözü dönmüş. Tek parti dönemindeki anlayış malesef hiçbir zaman gitmedi. CHP'de değişen tek şey Atatürkçüleri buradan uzaklaştırdılar, Atatürk'ten geçinenler var sadece sözde gerçek Atatürkçüleri partiden uzaklaştırdılar. Gerçekten de AK Parti'ye oy vereceğini söyleyemeyen birçok insan var. Örneğin; Buradaki belediyeler de bunu yapıyormuş, 'Seçim günü sandık günü fotoğrafını çekeceksiniz bize göndereceksiniz' aksi takdirde işten çıkaracağız diye çok baskı yapmaya başlamışlar. Buna yönelik şikayetler de gelmeye başladı Antalya'da, o gün sandıklarda da buna da çok dikkat etmek lazım. Belediyelerin vatandaşı böyle zorlaması da insani değil.