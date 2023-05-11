Bakan Çavuşoğlu CHP'nin zulüm siyasetini gözler önüne serdi: Seçim günü çekip bize göndereceksiniz!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı AHaber canlı yayınında CHP'nin son dönemdeki mahalle baskısı ve şantaj siyasetiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Çavuşoğlu, CHP'li Antalya Belediyesi'nin personele oy kullanma işlemi için 'Seçim günü fotoğrafını çekeceksiniz bize göndereceksiniz' dediğini söyledi.
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