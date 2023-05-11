HDP’lilerden AK Partili vekil adayına ölüm tehdidi: Kafanıza mermi yersiniz! Şoke eden görüntüler

AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, esnaf ve ev gezisi sırasında HDP'liler tarafından sözlü taciz edilip ölümle tehdit edildi. Bir grup, Yurduseven ve yanındaki partililere, "Burada dolaşmayın kafanıza mermi yersiniz. Sizi mermi manyağı yaparız. Boğazlarınızı keseriz" diyerek tehditler savurdu.

Adana'da HDP'liler AK Parti adayını ölümle tehdit ettiler: Kafanıza mermi yersiniz! | Video

"KAFANA MERMİ YAĞDIRIRIM"

Milletvekili adayı Fatima Yurduseven yanındaki partililer ile birlikte Seyhan ilçesi Gülpınar ve Dumlupınar Mahallesi'nde esnaf gezisi yaptı. AK Parti milletvekili adayı olduğunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyleyen Yurduseven'e HDP'liler, "Biz mermi manyağı yaparız. Senin resimlerini delik deşik ettim. Kafana mermi yağdırırım. Boğazını keseriz. Buradan gidin" diyerek tehditler savurdu.