Adana’da HDP'liler AK Parti adayını ölümle tehdit ettiler: Kafanıza mermi yersiniz! | Video

14 Mayıs seçimleri öncesi CHP ve ortağı HDP 'tehdit' siyasetinin dozajını zirvelere taşıdı. Gaziantep'te CHP'lilerin AK Parti seçim standına silah ile saldırmasının yankısı sürerken bu kez de AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven Adana'da açık açık HDP'liler tarafından "Burada dolaşmayın, kafanıza mermi yersiniz." denilerek tehdit edildi.