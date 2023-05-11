Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili ilk yorum: Ne oldu da çekildi?

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mamak - Altındağ Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Mamak-Altındağ mitinginde katılım 100 bin kişi. Pazar günü inşallah balkon konuşmamızın hazırlığını yaptınız mı? Var mısınız? Sandıklar patlamalı. Altındağlı ve Mamaklı kardeşlerimin şu karşımda gördüğüm kararlılığı...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İNCE YORUMU: NE OLDU DA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ, BİLEMİYORUM

Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabii niye çekilmiş anlamadım. Ne oldu da çekildi bilemiyorum. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar devam etseydi. Biz yola diğerleriyle devam ediyoruz.

14 Mayıs Kemal'in Bay Bay Kemal olacağı gündür. Hayal ettiği Türkiye budur. Terör örgütlerinden tefecilerden kurtardığımız Türkiye'ye bunlar ne verebilir.