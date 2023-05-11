Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mamak - Altındağ Mitingi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Muharrem İnce adaylıktan ne oldu da çekildi, bilemiyorum. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar devam etseydi." dedi.
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