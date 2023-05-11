Başkan Erdoğan’dan Mamak- Altındağ mitinginde önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Miting turuna devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mamak - Altındağ'ın ardından Sincan'da da önemli açıklamalarda bulundu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Bay Bay Kemal kasetle geldi. Şimdi de Cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı" ifadelerini kullandı. FETÖ yöntemlerinin iş başında olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, "Bir adayı çekilmeye mecbur bıraktılar" dedi.