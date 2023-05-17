Son dakika haberi: Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler, seçime günler kala sosyal medya üzerinden yayıldıktan sonra İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti. İnce'ye yapılan kaset kumpasından FETÖ-CHP işbirliği çıktı. Fotoğraf ve videoların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlendi.
Başta FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven ve ekibi üzerinde gönderilen sahte içeriklerin CHP Gençlik Kollarına üye kişiler tarafından WhatsApp uygulamasında kurulan gruptan dağıldığı tespit edildi. Grupta CHP Şişli Gençlik Kolları eski yöneticisi ve üyesi Ozan Özgür Doğru, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yüksek mimar olan CHP Ankara Gençlik Kolları üyesi Veli Koşar yer alırken takipçi sayısı fazla olan Ankara Kuşu Twitter hesabı sahibi Oktay Yaşar'ın üzerinden planın devreye sokulduğu ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında gözaltına kararı çıkarılan Oktay Yaşar sırra kalem bastı. Organize ekipleri çalışmaları sonucu Yaşar, Ankara'da yakalandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi. Fotoğraf ve videoların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlendi.
Son Dakika: Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu! | Video
FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven başta olmak üzere Arkan Gümüş, Ethem Gürbaş ve Ali Yeşildağ üzerinden gönderilen sahte içeriklerin CHP Gençlik Kollarına üye kişiler tarafından WhatsApp uygulamasında kurulan gruptan dağıldığı tespit edildi. Grupta CHP Şişli Gençlik Kolları eski yöneticisi ve üyesi Ozan Özgür Doğru, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yüksek mimar olan CHP Ankara Gençlik Kolları üyesi Veli Koşar yer alırken takipçi sayısı fazla olan Ankara Kuşu Twitter hesabı sahibi Oktay Yaşar'ın üzerinden planın devreye sokulduğu ortaya çıktı.
ANKARA KUŞU ÜZERİNDEN OPERASYON
Twitter'da Ankara Kuşu olarak bilinen hesap sahibi Oktay Yaşar ile yakın arkadaş olan Veli Koçak'ın Ankara Kuşu hesabı üzerinden sahte içerikler öncesinde zemin hazırladığı bir süre sonra da başka hesaplardan tarafından paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Böylelikle takipçiler üzerinde algı operasyonu yaptığı tespit edildi.
KUŞ BU SEFER UÇAMADI
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yurtdışında bulunan FETÖ üyesi Cevheri Güven, Arkan Gümüş, Ethem Gürbaş ve Ali Yeşildağ hakkında yakalama kararı çıkarılırken Cuma gününden bu yana firari olan Ankara Kuşu hesap sahibi Oktay Yaşar Ankara Çankaya İlçesi Büklüm Sokak'ta yakalandı.
Ankara Emniyetine getirilen Oktay Yaşar'ın ifade işlemlerine başlanacağı öğrenildi.