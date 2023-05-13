Muharrem İnce’ye kaset kumpası soruşturmasında yeni gelişme! Firari FETÖ’cülere yakalama kararı

KUMPAS MİMARI CEVHERİ GÜVEN'E DE YAKALAMA KARARI

İftiranın yurt dışı ayağındaki FETÖ mensubu 2 ana fail olan Cevheri Güven ve Ali Yeşildağ hakkında da aynı kararlar çıkarıldı. Hakkında 16 farklı yakalama kararı bulunan eski yarbay FETÖ üyesi Ethem Gürbaş hakkında da soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin sorgu ve ifade işlemi devam ederken, Muharrem İnce'ye yönelik eylemlerin Başsavcılık tarafından kamu görevlisine karşı işlenen suçlar kapsamına alındığı öğrenildi.