Muharrem İnce’ye kaset kumpası soruşturmasında yeni gelişme! Firari FETÖ’cülere yakalama kararı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik iftira, hakaret, tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, şantaj, özel evrakta sahtecilik suçları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
Soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında iftiraları yayan 3 ana failin 2 si hakkında FETÖ/PYD örgüt yöneticiliği 2'sinin hakkında örgüt üyeliği soruşturmasının yürütüldüğü öğrenildi.
ANKARA KUŞU'NA YAKALAMA KARARI
FETÖ yöneticileri dışında Muharrem İnce'nin avukatları tarafından şikayet edilen Ankara Kuşu isimli Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar hakkında "Tutuklamaya Yönelik Yakalama Kararı" çıkartıldı.
KUMPAS MİMARI CEVHERİ GÜVEN'E DE YAKALAMA KARARI
İftiranın yurt dışı ayağındaki FETÖ mensubu 2 ana fail olan Cevheri Güven ve Ali Yeşildağ hakkında da aynı kararlar çıkarıldı. Hakkında 16 farklı yakalama kararı bulunan eski yarbay FETÖ üyesi Ethem Gürbaş hakkında da soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin sorgu ve ifade işlemi devam ederken, Muharrem İnce'ye yönelik eylemlerin Başsavcılık tarafından kamu görevlisine karşı işlenen suçlar kapsamına alındığı öğrenildi.
FETÖ UNSURLARIYLA BİRLİKTE HAREKET ETTİLER
Muharrem İnce'nin avukatları tarafından yapılan açıklamada "Gelinen noktada FETÖ unsurlarıyla birlikte hareket ettiği savcılık tarafından soruşturulan diğer kişilerin siyasi tutumları nedeniyle olay tarafımızdan büyük bir ciddiyetle takip edilmektedir" denildi.