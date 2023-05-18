CHP’de 14 Mayıs hezimeti sonrası Ali Cengiz oyunu! Canan Kaftancıoğlu seçmenin aklıyla alay etti

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI

Bebek katili, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Hozat, "Dünya çapında ve güçlü bir sahiplenme gelişiyor. Ve bu sahiplenme beraberinde Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü için de güçlü bir mücadele gücü ortaya çıkarıyor. Dikkat edersek; Önderliğin fiziki özgürlüğü için mücadele artık giderek dünyaya yayılıyor. Ciddi bir sahiplenme dünya çapında gelişiyor. Evrenselleşen bir mücadele haline geliyor. Bu son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.