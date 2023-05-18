CHP’de 14 Mayıs hezimeti sonrası Ali Cengiz oyunu! Yine seçmenin aklıyla alay ediyorlar!

14 Mayıs seçimleri öncesi HDP ile ittifak yapan, ve buradan gelecek oylar için, HDP, PKK'nın açıklamalarına sessiz kalan CHP, seçim ikinci tura kalınca U dönüşü yaptı. HDP'nin, "14 Mayıs'ta Selahattin Demirtaş ve arkadaşları serbest kalacak.", PKK'nın ise "Abdullah Öcalan serbest bırakılacak." söylemlerini görmezden gelen CHP, ikinci turda milliyetçi oyları alabilmek için söylem değiştirdi. Daha önce devlete seri katil diyen, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız için taziye mesajı yayımlayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldığı bir televizyon programında "Abdullah Öcalan terör örgütünün kurucusudur. Şu anda cezasını çekiyordur." ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu'nun bu açıklamalarına, "yine seçmenin aklıyla alay ediyorlar" yorumları yapıldı.