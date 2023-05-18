Ömer Çelik’ten Belçikalı Bakan Zuhal Demir’e tepki: Avrupa faşistlerinin dilini kullanıyor

ÖMER ÇELİK: ÇARPIK ZİHNİYET

Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Belçikalı Bakan Zuhal Demir, Cumhurbaşkanımıza oy vermiş yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef almış. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz.

AB ülkesinde bakan olmuş birinin, Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir."

Tüm vatandaşlarımız çok yakında bu çarpık zihniyete cevabı bir kere daha sandıkta verecektir.

Cumhurbaşkanımızın bu çarpık zihniyetle mücadelesini iyi bilen vatandaşlarımız, daha güçlü şekilde Cumhurbaşkanımıza destek vererek bu zihniyete de hakettiği dersi verecektir."





İBRAHİM KALIN:İZAN VE ÖLÇÜYÜ KAÇIRDILAR



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "çifte vatandaşlığı kaldırma veya oy hakkı tanımayan sembolik bir forma indirgeme" çağrısında bulunan Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e sosyal medyadan tepki gösterdi.

İbrahim Kalın'dan Belçikalı bakana tepki! "İzan ve ölçüyü kaybettiler" | Video







İşte İbrahim Kalın'ın o paylaşımı;



Cumhurbaşkanımıza oy verdiği için yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın haklarını ellerinden almayı önerecek kadar izan ve ölçüyü kaybettiler. Bunu bir AB ülkesinde bakan olmuş bir kişi söylüyor. Takdiri size bırakıyorum. Buna en güzel cevabı yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız verecektir.